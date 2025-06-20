（人物專訪）袁澧林《山忌》撞牆超過100下 頭破血流慘死喊很好玩

31歲的袁澧林外表宛如少女，曾有台灣劇組邀她演青春偶像劇，被她拒絕。（記者陳奕全攝）

記者廖俐惠／專訪

港星袁澧林近年是影壇的當紅炸子雞，邀約接踵而至，不包括香港，光是台灣就至少握有4支片約，「袁澧林宇宙」儼然成形。儘管31歲的她得面對家人的催生壓力，仍將重心全力放在事業上，自認是個工作狂，如果可以，能夠每天都拍戲。

★在台至少4支片約 口音是最大挑戰

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袁澧林為主演電影《山忌 黃衣小飛俠》在台宣傳，她提到與台灣的淵源正是金馬獎，3年前她以港片《窄路微塵》入圍影后，不少台灣邀約因此找上門。她的待播劇還包括《來！金來號！》，以及與許光漢合作的《他年·她日》。

袁澧林在宣傳《山忌 黃衣小飛俠》的同時，也在台灣拍攝新作品。（記者陳奕全攝）

她很開心能夠進軍台灣市場，最大的考驗恐怕是「口音」，讓袁澧林忍不住直呼「快把我搞死了」。她發現台灣腔的特色就是「頭尾講清楚，中間滑掉」，果然經過苦練之後，袁澧林在電影中的表現讓人誤以為她是正港台灣人。

袁澧林在片中經過輪迴「死了好幾次」，有一場撞牆到頭破血流慘死的橋段，令人毛骨悚然，但袁澧林本人笑說︰「很好玩，曹佑寧說我的腰很好，運動體質很好。」她向大家報平安，雖然前後撞了超過100下，不過現場有軟墊，所以並不會痛。

★工作狂被家人催生 苦笑問孩子的爸在哪

雖然這是部鬼片，袁澧林本人卻是「麻瓜」沒有靈異體質，仍抱著敬畏的心情進行拍攝。她不迷信，不過朋友曾幫她算過命，結論都是她很適合演藝圈，「每個人都會跟我說妳很好，不需要擔心，專心做好眼前的每一步。」

袁澧林外表看不出來已經31歲，談到是否有30歲焦慮，她有些無奈，透露家人都希望她能趕快生孩子，讓她苦笑說：「我孩子的爸在哪裡？」認為這個社會給女性太多的枷鎖，「為什麼不能尊重我想要做的事情？」她希望不要用家人、小孩去衡量一個人的價值，直言：「我那麼棒，看我的戲啦！」電影《山忌 黃衣小飛俠》上映中。

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