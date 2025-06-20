晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（人物專訪）袁澧林《山忌》撞牆超過100下 頭破血流慘死喊很好玩

31歲的袁澧林外表宛如少女，曾有台灣劇組邀她演青春偶像劇，被她拒絕。（記者陳奕全攝）31歲的袁澧林外表宛如少女，曾有台灣劇組邀她演青春偶像劇，被她拒絕。（記者陳奕全攝）

記者廖俐惠／專訪

港星袁澧林近年是影壇的當紅炸子雞，邀約接踵而至，不包括香港，光是台灣就至少握有4支片約，「袁澧林宇宙」儼然成形。儘管31歲的她得面對家人的催生壓力，仍將重心全力放在事業上，自認是個工作狂，如果可以，能夠每天都拍戲。

★在台至少4支片約 口音是最大挑戰

袁澧林為主演電影《山忌 黃衣小飛俠》在台宣傳，她提到與台灣的淵源正是金馬獎，3年前她以港片《窄路微塵》入圍影后，不少台灣邀約因此找上門。她的待播劇還包括《來！金來號！》，以及與許光漢合作的《他年·她日》。

袁澧林在宣傳《山忌 黃衣小飛俠》的同時，也在台灣拍攝新作品。（記者陳奕全攝）袁澧林在宣傳《山忌 黃衣小飛俠》的同時，也在台灣拍攝新作品。（記者陳奕全攝）

她很開心能夠進軍台灣市場，最大的考驗恐怕是「口音」，讓袁澧林忍不住直呼「快把我搞死了」。她發現台灣腔的特色就是「頭尾講清楚，中間滑掉」，果然經過苦練之後，袁澧林在電影中的表現讓人誤以為她是正港台灣人。

袁澧林在片中經過輪迴「死了好幾次」，有一場撞牆到頭破血流慘死的橋段，令人毛骨悚然，但袁澧林本人笑說︰「很好玩，曹佑寧說我的腰很好，運動體質很好。」她向大家報平安，雖然前後撞了超過100下，不過現場有軟墊，所以並不會痛。

★工作狂被家人催生 苦笑問孩子的爸在哪 

雖然這是部鬼片，袁澧林本人卻是「麻瓜」沒有靈異體質，仍抱著敬畏的心情進行拍攝。她不迷信，不過朋友曾幫她算過命，結論都是她很適合演藝圈，「每個人都會跟我說妳很好，不需要擔心，專心做好眼前的每一步。」

袁澧林外表看不出來已經31歲，談到是否有30歲焦慮，她有些無奈，透露家人都希望她能趕快生孩子，讓她苦笑說：「我孩子的爸在哪裡？」認為這個社會給女性太多的枷鎖，「為什麼不能尊重我想要做的事情？」她希望不要用家人、小孩去衡量一個人的價值，直言：「我那麼棒，看我的戲啦！」電影《山忌 黃衣小飛俠》上映中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中