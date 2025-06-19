家家出輯瑪莎讚耳目一新 鬆口已有男友不會閃婚

家家（中）推出新專輯，瑪莎（左）和聖皓都為她站台。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕家家相隔6年再推出新專輯《你給我的》，除了拿下多個排行冠軍，音樂總監瑪莎也大讚：「很特別，耳目一新，讓我重新認識家家。」

瑪莎昨為家家站台，還送上兩個好禮，幽默說：「瑪莎來送東西就要送『瑪莎機』。」其實是肩頸按摩機，希望讓家家「馬殺雞」，按摩舒壓。另外瑪莎還送家家頂級無線麥克風，笑說：「我怕她拿去鑲鑽或鍍膜。」一直強調這麥克風很貴，提醒家家不要在上面「亂加工」。

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這次家家出專輯，瑪莎刻意保持距離，「我們太熟了，以前整天溝通，她會三不五時傳訊息問我怎麼辦，但太熟會被蒙蔽，少了想像力。」

麋先生主唱聖皓昨也到場，和家家合唱《你呢》。媒體關心家家的感情世界，她鬆口有交往兩、三年的對象，透露對方不是浪漫派，比較務實生活，強調自己不會閃婚。

9月27日家家將在Legacy Taipei舉辦「月部落」演唱會，門票7月27日中午12點在拓元售票系統開賣。

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