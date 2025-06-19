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阿湯哥獲奧斯卡主席獎 迎生涯首座小金人

湯姆克魯斯將獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」，拿下生涯首座小金人。（美聯社）湯姆克魯斯將獲頒奧斯卡榮譽獎項「主席獎」，拿下生涯首座小金人。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯繼先前憑新片《不可能的任務：最終清算》中的震撼跳傘場景，榮獲「單人最多次火焰跳傘紀錄」，正式寫入金氏世界紀錄，昨再迎來個人演藝生涯的一大榮耀！美國影藝學院宣布，將頒發象徵終身成就獎的奧斯卡榮譽獎項「主席獎」給他，表彰他對電影產業的深遠貢獻。

布萊德彼特（左）牽著女友伊妮絲德拉夢一同出席《F1電影》首映。（法新社）布萊德彼特（左）牽著女友伊妮絲德拉夢一同出席《F1電影》首映。（法新社）

現年62歲的阿湯哥出道44年，雖曾4度入圍奧斯卡，卻始終與小金人擦身而過。今年11月他將領取由影藝學院頒發的「主席獎」，抱回生涯首座奧斯卡獎座。而他主演的《不可能的任務：最終清算》目前全台票房突破台幣4.02億元，穩坐今年年度票房冠軍。

除了阿湯哥在片中親自上陣演出精彩特技之外，另一位不老男神、已獲奧斯卡肯定的「小布」布萊德彼特也在新片《F1電影》親自上陣駕駛賽車，他在時速300公里、每個彎道都帶來5倍重力的極限壓力下，完全比照現役車手標準，按表操課進行核心肌群與心肺訓練。

該片的全球媒體影評也於昨天全面解禁，不僅在爛番茄影評網開盤獲得85%新鮮好評，高潮迭起的比賽場面更讓影評激動盛讚：「最後一場比賽直接封神！」小布在片中再次以熟男魅力擄獲影迷的心，戲外則牽著女友伊妮絲德拉夢一同出席首映放閃，相當甜蜜。《F1電影》將於6月25日在台上映。

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