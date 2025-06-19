胡瓜房產傳只分子女 丁柔安哈哈回應

胡瓜（中）傳出將財產分配給小禎（左）和胡釋安，丁柔安（小圖）低調回應。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、林欣穎／台北報導〕綜藝天王胡瓜、吳宗憲近來話題不斷，胡瓜在演藝圈耕耘40年累積上億身家，昨傳出他將財產分配好給女兒小禎及兒子「安安」胡釋安，唯獨沒有給身兼經紀人的老婆丁柔安；而吳宗憲昨天高調力挺啦啦隊女神草莓的發片活動，笑嫌草莓的藝名太普通，開玩笑要改叫「憲嫂」才會紅。

吳宗憲（右）無懼緋聞，力挺啦啦隊女神草莓。（記者胡舜翔攝）

胡瓜對於子女的工作選擇一向開明，曾說自己的家庭教育是「自生自滅」，不過做為爸爸的他還是不忘提攜兒女，近期還與小禎、安安錄製實境《胡來旅行社》。

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據悉，胡瓜名下房產共有6戶，光是信義、大直、士林等市值就高達6億以上，如今傳出他把信義區的房產給了兒女一人一戶，還替子女買了高額保單，就盼孩子們能有安穩一生。

不過房產分配名單中疑似沒有丁柔安，對此丁柔安低調回應：「哈哈，謝謝喔！」胡瓜則不悅表示是家務事，他今天有兩場演唱會記者會，勢必會成為媒體追逐焦點。

昨天吳宗憲為了草莓的發片活動站台，更跨刀拍攝女神的新歌《末日還早》MV，他們被目擊在飯店拍MV爆緋聞，他受訪笑撇：「開房間是陳漢典，我的房子很多不需要到外面。」

草莓親自提出邀約，讓吳宗憲無法拒絕，直呼過程堪比仙人跳，「我前一天晚上才知道隔天要拍她MV，拍一拍之後，又問我能不能參加她的記者會，根本是一條龍的服務。」

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