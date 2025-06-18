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娛樂 最新消息

共和世代年底搖滾雄蛋 預告有彩蛋

美國流行搖滾天團共和世代將於年底四度來台開唱。（Live Nation Taiwan提供）美國流行搖滾天團共和世代將於年底四度來台開唱。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者許世穎／台北報導〕美國流行搖滾天團「OneRepublic」共和世代昨宣布將於年底帶著「ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG」演唱會四度來台，再次唱進高雄巨蛋。這也是他們繼去年創下「史上第一組一年內南北攻蛋的西洋天團」紀錄後，再度重返港都，用熱血搖滾為全台樂迷點燃年末最強音浪。

消息一出即在社群掀起熱議，官方預告文搭配《捍衛戰士：獨行俠》神曲《I Ain’t Worried》以及成名曲《Secrets》彩蛋，3天內吸引破萬樂迷留言猜測，讓演唱會尚未開賣就已聲量爆棚。

本次高雄場除了演出內容精心設計，更將推出專屬演唱會海報，打造無可取代的城市紀念。主唱萊恩率領團員們再度南下，展現對港都的深厚情感，也為粉絲獻上一場只屬於高雄的震撼音樂饗宴。「ONEREPUBLIC 2025 LIVE IN KAOHSIUNG」將於12月19日於高雄巨蛋開唱，6月24日下午1點起由拓元售票系統全面開賣。

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