《人物專訪》宋偉恩不喜告白怕尷尬 感情水到渠成主動求愛

宋偉恩強調感情「開始和結束都要講清楚」，以避免不必要的誤會。（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

宋偉恩在調酒職人劇《喝酒吧！笨蛋》飾演內心純情、暗戀卻不敢告白的「大牛」。談到是否與角色相似，他自曝幾乎不會正式告白，也不太能接受被告白，「這種一翻兩瞪眼的事情很不浪漫，會讓人覺得尷尬。」

宋偉恩（右）在《喝酒吧！笨蛋》向莫子儀拜師學藝，正式成為「笨蛋酒吧」的調酒學徒。（逆光電影提供）

宋偉恩提到，喜歡感情水到渠成的發展，「雙方關係已經八九不離十了，彼此家裡都住過好幾次，每天晚上都會講電話、視訊，睡前也會互相報備，差不多就會確定一下關係。」會在吃飯時輕描淡寫地說：「那我們就在一起囉！」他也透露，幾乎都是自己主動開口。

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談起感情中的分合，宋偉恩強調「開始和結束都要講清楚」，以避免不必要的誤會，不喜歡斷得不乾不淨，即便感情走到灰色地帶，也希望雙方有時間過渡，「我會開口的時候，大多是覺得這段關係對彼此沒有幫助，不想相怨，也許分開對雙方更好，我是分手後也能和對方當朋友的人。」

談到戲的主題「酒」，他分享難忘的酒醉經驗，22歲參與何潤東執導的影集《翻牆的記憶》，拍攝前與劇組聚餐，「我喝了一瓶啤酒，開始天旋地轉，被大家笑虧『爛透了！』」那次讓他確認自己酒量很差，但後來常有機會小酌，也把酒量練了起來，他自豪說：「現在喝啤酒不會醉。」

至於酒後吐真言，宋偉恩承認酒後會說平常不好意思說的真心話，但也因此吃過虧，甚至失去朋友。他回憶，以為彼此關係緊密到能夠講心裡話，結果對方無法接受，事後漸行漸遠，他事後有道歉，也跟對方的媽媽道歉，但關係回不去了，看淡說：「人生就是這樣，朋友來來去去，早點知道也好。」

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