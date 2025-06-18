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娛樂 最新消息

魏如萱再尬蔡健雅搶歌后 喊話「抱緊處理」

魏如萱今年以《珍珠刑》風光入圍金曲獎4項大獎。（好多音樂提供）魏如萱今年以《珍珠刑》風光入圍金曲獎4項大獎。（好多音樂提供）

〔記者張釔泠、林欣穎／台北報導〕魏如萱今年以《珍珠刑》風光入圍金曲獎4項大獎，爭后之路又遇到勁敵蔡健雅，她已提前對蔡健雅放話，「萬一又是你走上去的話，我會緊緊把你抱住。」此外，金曲「雙語歌后」彭佳慧將再度登上頒獎典禮獻唱，另一位歌后楊乃文則會與告五人合作演出。

楊乃文、彭佳慧（圖）將上金曲頒獎典禮獻唱。（台視提供）楊乃文、彭佳慧（圖）將上金曲頒獎典禮獻唱。（台視提供）

魏如萱今年被視為奪獎大熱門，她透露很想要拿第二座金曲歌后獎座，「拿第一座獎時有種『不真實』的感覺。」當時覺得獎項是屬於大家的，很想要把獎座磨成粉分送給同事，打趣：「如果得了第二座，第一座就可以磨了。」

楊乃文（圖）、彭佳慧將上金曲頒獎典禮獻唱。（台視提供）楊乃文（圖）、彭佳慧將上金曲頒獎典禮獻唱。（台視提供）

她也說拿了第一座獎後心態不一樣，「很踏實、被認證過的感覺，有幸拿到第二座的話，證明我可以再繼續唱 ，不是一個句點。」她剛舉辦《珍珠刑》北高簽唱會，兩場吸引爆滿歌迷，也慶功官宣《珍珠刑》黑膠將於6月19日開始預購、8月1日發行。

第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日在台北小巨蛋登場，本屆星光大道紅毯將由陳明珠與黃偉晉三度攜手主持，至於日前傳出典禮將不會有主持人，電視台仍低調回應：「以官方發布為主。」

曾拿下「最佳客語歌手獎」與「最佳華語女歌手獎」的彭佳慧，這次將呈現融合華語與客語的組曲；楊乃文將與告五人攜手共演，楊乃文透露合作曲目具有挑戰性，期待觀眾能感受到不同以往的演出魅力。

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