Energy全面進擊 金六角轟雄蛋-9月啟動新巡演 5帥Solo拚人氣

Energy開心宣布全新巡演將從高雄巨蛋起跑。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy合體回歸歌壇後人氣飆升，除了演出邀約不斷，代言廣告也頻頻在電視上播放，9月團員將展開新巡演，海報以金色六角形為核心，象徵他們在歌唱、舞蹈、創作、視覺、戲劇、綜藝全都表現亮眼。

金曲獎下週六頒獎，Energy除入圍最佳演唱組合，並以《星期五晚上》入圍年度歌曲大獎，團員再爆好消息，9月6、7日將到高雄巨蛋展開全新主題「ALL IN 全面進擊」演唱會， 透露除了帶來經典歌曲、唱跳舞曲以及新歌，還會把去年「一觸即發」演唱會未唱到的遺珠歌曲也加進來。

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牛奶、坤達、書偉、阿弟、Toro各有支持者，因此這次高雄演唱會除了共同表演，也將安排5位團員個別Solo舞台演出，展現各自舞台魅力，尬帥氣也尬人氣。

近期Energy的新歌《馬上去》MV已突破228萬次觀看，並拿下KKBOX新歌即時榜冠軍，另首新歌《High 5》今天起在Hit Fm聯播網首播。Energy高雄演唱會門票6月26日下午1點在拓元售票系統開賣，7月20日將前往高雄舉行簽唱會。

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