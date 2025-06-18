江蕙加場3萬張門票搶光 暫無嘉賓規劃

江蕙小巨蛋加開三場又完售，面對歌迷力挺，她心中充滿感謝。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙即將回歸她熱愛的歌唱舞台，原本北高雙蛋的20演唱會門票早就售罄，昨再開賣台北小巨蛋加開的3場，同樣完售，23場門票收入推估有8.74億元。

江蕙演唱會7月11日從高雄巨蛋起跑，將一路唱到9月1日她生日當天，並在小巨蛋落幕，由於當初的20場供不應求，寬宏再加開8月13、20、27日場次，昨上午11點開賣後，線上再度湧入廣大的會員搶票。

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得知門票全部完售，江蕙感動表示：「沒有想到加演場仍獲得這麼多歌迷支持，真的很感激，很感謝！」距離7月11日首場演出僅剩不到一個月，她希望能以最完美的狀態站上舞台，期待與大家見面。

江蕙擁有好人緣，過去辦演唱會許多天王天后都擔任過她的嘉賓，歌迷關心這次她回歸開唱，是否會有嘉賓？

對此，寬宏透露，因為之前江蕙的演出有許多嘉賓好友來讚聲，但一直麻煩這些好友們，她真的很不好意思，所以目前暫時以沒有演出嘉賓做規劃，剛好她也許久沒站上舞台，可以獨挑大樑多唱點歌，讓歌迷聽得更過癮。

過去江蕙得過眾多金曲獎座肯定，唱過的經典歌更是不計其數，除了歌迷深愛的《家後》、《酒後的心聲》、《甲你攬牢牢》等台語歌，她唱國語歌一樣動聽，去年國慶晚會她初登大巨蛋選唱了《甜蜜蜜》，就讓歌迷回味無窮，屆時北高開唱一定也會安排讓歌迷驚喜的曲目。

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