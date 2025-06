陳奕迅出紀錄片 籌辦巡演7年全都錄

陳奕迅將推出「FEAR and DREAMS」巡演紀錄片。( 廿一克有限公司提供)

〔記者張釔泠/台北報導〕「Eason」陳奕迅前晚開唱,在台上驚喜宣告,將於8月「FEAR and DREAMS」世界巡迴演唱會最終站澳門送歌迷一份禮物,也就是巡演紀錄片,令歌迷驚喜萬分。

陳奕迅(中)的巡演紀錄片,貼身記錄他與團隊籌辦演唱會7年來的心路歷程。( 廿一克有限公司提供)

Eason前晚表示:「過去兩年多一直巡演,當中起起落落,所有在後面(幕後)發生的事情,我們由一開始便有一個團隊幫忙記錄,在巡迴最終站,我會把這一個小小禮物分享給大家。」

《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片,貼身地記錄了他與團隊籌辦演唱會7年來的心路歷程,如面對全球疫情阻隔、身體出現狀況、休克導致意外受傷等,影片不僅捕捉了舞台上全力以赴的瞬間,亦拍下台下鮮為人知的經歷與掙扎,「這也是給我自己的一個禮物,紀念這7年來的特別時刻。」

