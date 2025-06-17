陳奕迅出紀錄片 籌辦巡演7年全都錄

陳奕迅將推出「FEAR and DREAMS」巡演紀錄片。（ 廿一克有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅前晚開唱，在台上驚喜宣告，將於8月「FEAR and DREAMS」世界巡迴演唱會最終站澳門送歌迷一份禮物，也就是巡演紀錄片，令歌迷驚喜萬分。

陳奕迅（中）的巡演紀錄片，貼身記錄他與團隊籌辦演唱會7年來的心路歷程。（ 廿一克有限公司提供）

Eason前晚表示：「過去兩年多一直巡演，當中起起落落，所有在後面（幕後）發生的事情，我們由一開始便有一個團隊幫忙記錄，在巡迴最終站，我會把這一個小小禮物分享給大家。」

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《FEAR and DREAMS： NOW is the only reality》紀錄片，貼身地記錄了他與團隊籌辦演唱會7年來的心路歷程，如面對全球疫情阻隔、身體出現狀況、休克導致意外受傷等，影片不僅捕捉了舞台上全力以赴的瞬間，亦拍下台下鮮為人知的經歷與掙扎，「這也是給我自己的一個禮物，紀念這7年來的特別時刻。」

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