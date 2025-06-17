撿拾2顆海膽被抓包 李康生浮潛糗成海賊王

李康生（右）和友人誤闖九孔池，最後化解誤會，和吳姓池主（左）開心合照。（翻攝自臉書）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影帝李康生樂極生悲，上了社會新聞！他被爆5月下旬和許姓友人前往新北貢寮九孔養殖場撿拾海膽，被依「竊盜罪嫌」移法送辦；李康生目前在西班牙參加「蔡明亮導演電影回顧展」，前晚接獲本報記者詢問此事後發文致歉，解釋是場「美麗的誤會」。

新北瑞芳警分局接獲吳姓養殖戶通報，養殖場遭人闖入捕撈海膽，涉案者證實是李康生；他說當時和友人原本相約海邊浮潛，為避風浪跑去九孔池，接著「愛現」撿了兩顆海膽秀給同學看，過程全被監視器拍下，警方獲報後當場逮人。

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李康生說，當時天色昏暗，原本以為是無人管理的池子，才放心玩水，並撿拾海膽，事後發現誤闖私人養殖的九孔池。據悉，警方陪同池主到場時，李康生和友人已將價值共500元的兩顆海膽丟回池內，經檢察官複訊後，兩人均予以請回。

李康生表示事後和友人誠心道歉，已和吳姓池主達成和解，據悉是捐款3萬6000元給慈善機構表達歉意，前晚接獲本報記者詢問此事後發文致歉，他在臉書不忘表示深知台灣養殖業的辛苦，更幽默自嘲：「原本只是浮潛玩水，卻成了海賊王。」

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