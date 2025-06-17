林依晨曬小手抓大手 喜迎小壯丁
林依晨分享兒子「小手抓大手」的溫馨照片。（翻攝自IG）
〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨上週五自然產下第二胎，經紀人證實喜訊：「依晨順利生產，母子均安，小男娃3060克，謝謝大家關心。」她目前在月子中心休養，老公林于超貼心在旁照料。
林依晨上週五自然產生下二寶。（資料照）
林依晨2014年底和林于超結婚，夫妻育有3歲女兒「小小林」，今年3月她低調報喜懷第二胎，但未透露預產期，如今喜迎二寶，湊足一個「好」字。經紀人透露寶寶相當健康，五官像林于超，並稱此次孕期林依晨的心情頗為淡定，生產過程一切順利。她在臨盆前還與好友玩預測生產時間的遊戲，最終開獎日是上週五。
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林依晨昨在社群分享兒子「小手抓大手」的溫馨照，引用Kim McMillen的詩詞，分享再為人母的喜悅：「我們無需再害怕生命中的爭論、衝突，或是任何出現在與我們自己，或與其他人之間的問題，因為即使是星星也會有碰撞在一起的時候，而從它們的撞擊中，新的世界將會誕生，今天我知道，就是生命。」
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