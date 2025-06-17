（胡如虹和她的藝人朋友們）謝玲玲失婚自強活得通透 掌握幸福之鑰

謝玲玲提醒失婚的女人要相信自己能夠獨立，一定可以過得好。（記者潘少棠攝）

文／胡如虹

結婚與失婚都可以是通往幸福的道路，因為有去無回的人生，總有一些可說或不可說的恩怨，當恩怨難以兩清，解與不解的情仇全在你的一念之間。

謝玲玲和香港富商林建岳結婚、離婚都是喧囂一時的大事，而結婚與失婚她都找到了幸福的鑰匙。

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謝玲玲很喜歡現在的自己，覺得現在過得很通透。（記者潘少棠攝）

★離婚找回自信 兒女的愛彌補缺憾

「當然如果能不離婚，最好是不要離婚，但是說真的，我人生的改變就是從離婚之後開始的。」謝玲玲23歲就遠嫁香港離開台灣演藝圈，生了5個子女，也曾經有過幸福的婚姻生活。但當愛情已不再，老公外遇，決意離婚，她笑說以前個性很傳統內向，聽從父母的話，結婚應該孝順公婆、相夫教子，做一位賢內助，連老公回家告訴她：「我們離婚吧！」然後就搬出去，她也不知道自己可以選擇不離婚。

不過就因為只知道順從老公，當老公執意離婚，她被迫一個人帶著5個子女，開始新生活，學著自己面對所有的事情，反而浴火重生，找到了自信，活出亮麗的人生。

現在的謝玲玲很幸福，兒女都已長大成人，個個高顏質、高學歷，各有一片天，給了謝玲玲最大的成就感。談起兒女，她會滿臉幸福驕傲的說，除了老二結婚搬出去，其他的孩子都跟她住一起，趕都趕不走。最近她回母校文化大學領名譽文學博士，5個孩子全都放下手邊工作，飛來台灣分享她榮耀的時刻，兒女對她的愛，彌補了她失婚的遺憾。

謝玲玲學畫多年，從作畫中學習自我沉澱。（謝玲玲提供）

★婚變不出惡言 感謝婆婆溫暖力挺

「人生不可能十全十美！」謝玲玲永遠記得離婚時，父親告訴她，5個孩子永遠是林家的子孫，夫妻緣盡了，還有家人的情分，所以她對前夫始終不出惡言，和婆家互動良好。每次提起兒女，她總不忘感謝前夫，因為前夫她才有5個優秀的子女。她更感謝公婆對她的支持，尤其是婆婆的愛讓她在異地有了親情的溫暖，也讓她面對老公外遇的傷痛時，有了療傷的依靠。

離婚30年，謝玲玲一點一點拾回自信，她從作畫中找到安定的力量；從做公益幫助別人獲得知足喜悅；從朋友、家人的相處感受愛和幸福。

她坦言剛離婚時，她曾經躲在家裡一年不敢出門，還去看了心理醫生，直到有一位朋友告訴她：「謝玲玲妳為什麼不出來？我們跟妳出來，並不是因為妳是誰的太太。」才點醒她要做自己，為自己而活。

謝玲玲曾辦過多次畫展，義賣畫作做公益。（謝玲玲提供）

★好學與時俱進 投身公益活出精彩

這些年謝玲玲常投身婦女公益活動，樂於分享自己的人生經驗，提醒失婚的女子，不要因為沒了婚姻，就找藉口喝酒、做傷害自己的事，要相信自己能夠獨立，一定能夠過得好，而且要與時俱進，不停的學習新的事物，別讓孩子看不起妳。

失婚不是人生的挫敗，而是成長的契機。氣質優雅、溫柔親和的謝玲玲因為失婚而改變，從內向被動變成積極主動的人，她學英文、學畫畫、學國標舞，也上管理課程、交朋友、旅行，生活多彩多姿。

聽謝玲玲分享人生故事，說她很喜歡現在的自己，覺得現階段的她活得特別通透，身上閃閃發亮。我想到人生的挫折、低潮，其實是老天給我們的祝福，催促著我們去改變，幸福的鑰匙一直都我們的手裡，就看妳怎麼做。

胡如虹和她的藝人朋友謝玲玲。（記者胡如虹攝）

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