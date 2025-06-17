濱崎步暌違17年台北開唱 8月2日攻蛋

濱崎步剛完成香港的演出，讓歌迷很瘋狂，8月將來台開唱。（大步整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕濱崎步在4月宣布展開亞洲巡迴演唱會，昨天公布台北站將在8月2日舉行，這是她暌違17年再度來台開唱，已經讓許多粉絲興奮不已。

現年46歲的濱崎步曾在2007、2008年連兩年來台開唱，2015年還驚喜現身小巨蛋，擔任林俊傑小巨蛋演唱會的嘉賓，一同獻唱《SEASONS》，成為經典的畫面。上週濱崎步才完成香港站演出，門票在15分鐘售罄，讓上萬名粉絲沉浸在回憶與感動中。

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濱崎步在今年4月出道滿27週年，自1998年以來屢屢締造日本音樂史的傳奇紀錄，累積唱片銷量突破5000萬張，更有「日本流行音樂女皇」之稱。舞台下她也是各界矚目的焦點，她育有兩個孩子，但生父成謎，一度傳出孩子的爸是馬斯克，濱崎步第一時間發聲否認，更自嘲「能理解有些人覺得這很像我，連我媽都笑說『這則新聞好像在說妳』。」

此次演唱會未採實名制購票，票價從800元至8800元共7種，星展卡友可於6月28日透過Klook網站優先購票，6月29日在Klook、寬宏售票系統正式全面同步開賣，詳情請鎖定大步整合行銷官方社群。

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