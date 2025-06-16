林秀玲當媽使壞 餵毒控制江祖平

江祖平（左）在《願望》被母親林秀玲（右）當工具人在用。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕江祖平在三立八點檔《願望》墜崖改變身分後，帶來了無數波折，並與母親林秀玲的關係跌至冰點。她感嘆：「最近角色的命運真的太慘了，除了媽媽對我使壞，老公周昱綸還出軌，心裡明明愛黃少祺，但為了大局卻忍氣吞聲，跟一個自己不愛的男人在一起。」

林秀玲在劇中對女兒江祖平做出一連串超極端的事，像是竄改DNA報告、逼她改名換姓、餵毒控制，甚至還逼女兒嫁給不愛的人來換商業利益，動不動就賞巴掌訓斥，完全把她當工具人在用。

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江祖平坦言，完全無法接受劇中的母女關係，但也懂為了戲劇效果需要這種張力，至於現實生活與父母的相處，她坦言有時也分不清是親情還是情勒，「每個人的界定不一樣啦！」她表示與媽媽之間更像是朋友相處，「但前提還是要把她當長輩，尊敬、尊重是必要的。」

這是林秀玲首度挑戰演反派，江祖平提到，與林秀玲對戲很有趣，「戲裡的媽媽看起來精明幹練，但私下其實是個超可愛的姐姐，為什麼以前沒人發掘她這一面？」

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