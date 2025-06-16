蘇慧倫蹺蹺板上高歌 自揭擋泥板女神傳奇

蘇慧倫開唱，巨型蹺蹺板也搬上舞台。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇慧倫6月22日將在台北Legacy TERA舉辦「就說給我聽」演唱會，最近她在巡演中唱伍佰寫的《被動》，全場都跟著唱；巧的是，這幾天伍佰在小巨蛋演唱會也唱這首歌，同樣也出現全場大合唱場面。

蘇慧倫獻唱新歌和經典曲，全場多次大合唱。 （相信音樂提供）

除了推出新專輯《輕重》，蘇慧倫也到上海巡演，配合新專輯概念，特別將近300公斤的特製發光蹺蹺板搬上舞台，選在Live house場館和歌迷互動，她說：「這麼近距離有點害羞！」

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蘇慧倫演唱《我到底是怕你什麼》等新歌，也帶來《Lemon Tree》、《鴨子》等經典歌曲，全場歌迷都大聲合唱。

歌迷入場時，蘇慧倫也發送35週年限定紀念禮，一組有她肖像的擋泥板及卡帶磁鐵，她笑問歌迷：「知道擋泥板是什麼嗎？是擋泥水的，我以前就在板子上面，把臉都弄得很髒！」並說：「雖然現在不能幫你們擋機車的泥，但可以擋一下心中的泥。」

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