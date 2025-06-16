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《寧化飛灰》記錄反送中抗爭 導演劉健倫為香港作哀傷輓歌 無奈被迫逃亡

《寧化飛灰》以第一人稱角度解析香港抗爭期間的艱辛歷程。（導演劉健倫提供）《寧化飛灰》以第一人稱角度解析香港抗爭期間的艱辛歷程。（導演劉健倫提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕香港導演劉健倫執導紀錄片《寧化飛灰》深度解析2019年香港反送中抗爭期間的所見所聞，以手持攝影捕捉抗爭鏡頭，並大量沿用真實錄影素材，令觀眾彷彿身歷其境；劉健倫形容：「電影就像是一首為香港所作的哀傷輓歌。」

紀錄片引領觀眾彷彿與導演並肩走進示威現場。（導演劉健倫提供）紀錄片引領觀眾彷彿與導演並肩走進示威現場。（導演劉健倫提供）

《寧化飛灰》追蹤抗爭運動4年，拍攝超過1000個小時的原始素材，劉健倫提及因反覆做惡夢、焦慮與皮膚過敏症狀所受的創傷，「我當時所感受到、所見到的，就像一本我的心靈日記。」

該片加入無人機從城市上空拍攝的畫面，呈現大遊行、宵禁街道與破碎建築的強烈對比，並以抽象溺水畫面與荒野遺棄等意象傳遞導演揮之不去的內心驚恐。

影片環境音效部分採現場錄音，例如催淚瓦斯爆破、群眾禱歌等。（導演劉健倫提供）影片環境音效部分採現場錄音，例如催淚瓦斯爆破、群眾禱歌等。（導演劉健倫提供）

自2019年5月拿起鏡頭拍攝以來，劉健倫直到2021年因《國家安全法》實施後被迫離開香港，逃亡到英國，「我幾乎花了兩年逃避那些影像，香港是我的家鄉，我在那裡長大，最後卻被迫離開了自己的家。」

《寧化飛灰》在國際影展屢獲肯定，獲得DocEdge國際影展民主邊緣最佳影片、那不勒斯人權電影節特別提及獎及人權紀錄片獎等，為香港抗爭留下難能可貴的歷史檔案。

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