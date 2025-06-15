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錄音室遭季忠平冷暴力 陳明真幫尪開脫「為我好」

陳明真（前排左）昨演唱老公季忠平製作的《如果雲知道》。（記者胡舜翔攝）陳明真（前排左）昨演唱老公季忠平製作的《如果雲知道》。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳明真和製作人老公季忠平昨出席「承弦啟後」音樂會演出，陳明真搭配敦化國中弦樂團演唱季忠平製作的夯曲《如果雲知道》，博得滿堂彩。

季忠平提到近日準備替愛妻製作新專輯，自招是嚴格的老師，會在錄音室對陳明真冷暴力，並指出自己過去為「鐵肺歌后」彭佳慧製作《愛到無路可退》，彭佳慧一開始被要求唱十幾次，還因情緒進不去而哭。

季忠平自認「對太太比對其他人還兇」，只要聽到不對勁的聲音，就會按下暫停鍵，沉默許久後才轉頭對陳明真說：「妳知道麥克風的意思嗎？」認為她沒達到他要求的呼吸、口氣和音色。好在陳明真一點都不介意被罵，她笑嘻嘻說：「我是非常相信他，只有他可以掌握我的音色，為我打造專屬的音樂。」

此外，兩人的10歲雙胞胎兒子近日到新加坡準備就讀小學，夫妻倆會輪流到當地陪讀，讓陳明真很不捨，她苦笑說：「我有整整一週只要看照片就落淚，什麼事都不想做。」

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