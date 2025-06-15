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喜上加喜！陳奕訂婚宴宣告「年底當爸」─文定日藏戀愛密碼 情牽一生相守一世

女方父母（左起）和紀曦晨、陳奕及陳奕媽媽合照。（陳奕提供）女方父母（左起）和紀曦晨、陳奕及陳奕媽媽合照。（陳奕提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳奕上月底向網紅紀曦晨求婚成功，昨舉行文定儀式，席開六桌，只邀請雙方親友出席，並將挑吉日登記結婚，預計明年舉行婚禮。在訂婚儀式上，陳奕也宣布今年底要當爸的喜訊，他解釋先前因為習俗，懷孕未滿3個月不能透露，如今終於能公開好消息，他喜滋滋說：「無論是男孩或女孩，我們都滿懷期待，也希望能收到大家的祝福。」

陳奕（右）和紀曦晨在文華東方辦文定宴，婚紗是LinLi Boutique高訂淺粉削肩晚禮服，男生西裝是SST&C。（陳奕提供）陳奕（右）和紀曦晨在文華東方辦文定宴，婚紗是LinLi Boutique高訂淺粉削肩晚禮服，男生西裝是SST&C。（陳奕提供）

他提到夫妻倆去年是以結婚為前提交往，因此老早就訂下6月14日為文定之日。為何選擇這一天？陳奕解釋他和紀曦晨在2024年3月14日在一起，「每月的14號都會約會紀念。而6月又是一年的一半，所以我們就在今年初選定了6月14日訂婚。」想法頗為浪漫。

兩人的訂婚儀式遵循古禮，都穿上大紅馬褂、旗袍，進行「壓茶甌」儀式後，陳奕深情對紀曦晨說：「我會努力讓妳一直幸福，一直開心，所有事都不用擔心，我愛你！」

此外，陳奕提到這幾個月相當忙碌，除了製作且主演的新戲《男公館》進入後製期，還要兼顧珠寶事業，並陪伴老婆度過懷孕初期的不適，但他說：「忙得非常開心和幸福。」

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