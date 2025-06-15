五月天首攻大巨蛋倒數「雙倍寵粉」 孫燕姿逆齡25年前仙顏 8月唱雄蛋

五月天舉辦「回到那一天」25週年巡迴演唱會，將在大巨蛋帶來雙主題的演出。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕亞洲天團五月天及天后孫燕姿近來都忙著25週年巡演，五月天首攻台北大巨蛋，27日起將舉辦8場演唱會，5525及5525＋1的雙主題要帶來雙倍感動；孫燕姿首度站上高雄巨蛋，8月16、17日唱完「就在日落以後」25週年巡演，盛傳明年初也會轉戰台北大巨蛋，備受樂迷期待。

孫燕姿舉辦「就在日落之後」巡演，暑假將在高雄巨蛋演出。（Make Music提供）

五月天前晚在哈爾濱舉辦「5525回到那一天」巡迴演唱會，在點歌環節，有歌迷高舉「太靠北了」的大字報，稱是這套巡演最靠北部的場次，讓阿信忍不住笑嗆：「妳才靠北」。

請繼續往下閱讀...

對於有歌迷稱瑪莎是「全世界最可愛的貝斯手」，瑪莎也秒回：「不要把我講得像是小狗一樣好嗎？妳也是我們『最靠北』的歌迷。」逗樂現場粉絲。

孫燕姿前晚在北京鳥巢舉辦「就在日落之後」巡演，老公納迪姆現身力挺，她剪了一頭俐落短髮，配上了與主題契合的「日落粉橘」髮色亮麗登場。

開場孫燕姿選唱《我要的幸福》、《開始懂了》，掀起歌迷滿滿回憶，她感性分享：「其實25年一轉眼就過去了，人來人往，但是你們都還在。」

孫燕姿回歸歌壇掀起歌迷滿滿回憶，就連陳妍希都特地現身朝聖，被天后的療癒歌聲逼哭。陳妍希直呼等孫燕姿的演唱會等了好久，「從妳一上台我就很想哭了，畢竟妳承載了我那麼多年的青春，還好有快歌，也就哭了半場而已 ​。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法