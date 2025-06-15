王品澔藏了20幾年出櫃 老媽鍾欣凌一席話像催淚彈

鍾欣凌（左）和王品澔在《拜六禮拜》的出櫃戲，情感真摯動人。（公視台語台、華視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕鍾欣凌在公視台語台、華視戲劇《拜六禮拜》中聽聞兒子王品澔「出櫃」的戲，她心疼的說：「我若是第一個知道，代表我兒子相信我；但我若是第一個，就代表你的祕密藏了20幾年，你也太辛苦了吧！」讓人看了感動落淚，而這片段也在社群平台流傳甚廣，引發上萬網友熱烈共鳴。

這場戲也是王品澔第一次挑戰哭戲，開拍前他為了醞釀情緒花了一點時間，拍完後他向鍾欣凌說「不好意思讓妳等很久」，沒想到鍾欣凌紅著眼眶對他說「沒關係」，讓他感到暖心。他也提到鍾欣凌在現場有種魔力，就像真的媽媽一樣，「她不用特別做什麼就讓人家很放心、很安心。」

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鍾欣凌雖然第一次和王品澔合作，卻對這位後輩充滿好感，形容他像「一隻忠心耿耿的黃金獵犬」，讓人忍不住想疼愛。她透露拍另一場她喝醉、失意回家，兒子主動安慰她：「沒關係，天塌下來，我很高，可以幫你擋著！」令她記憶深刻。

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