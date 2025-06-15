林志玲的同學最懂放浪兄弟 抽到AKIRA禮物

NESMITH（左起）、AKIRA、世界、TAKAHIRO、佐藤大樹、橘KENCHI及SHOKICHI歡迎全場粉絲來到放浪兄弟的見面會。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本天團「EXILE」放浪兄弟昨在新莊舉行首場粉絲見面會，吸引逾千名粉絲朝聖。全場最高潮莫過於抽到AKIRA禮物的觀眾，竟然是林志玲的同學，還參加過婚禮，與粉絲一樣答對所有問題，讓AKIRA笑說：「難怪好像在哪看過，非常感謝一直以來的照顧。」

放浪兄弟昨帶來《EXILE PRIDE》、《BE THE ONE》等歌曲，光是開場就嗨到不行，中間還邀請粉絲成為「一日成員」，一起完成夯曲《Choo Choo TRAIN》的開場舞蹈，只練習一次竟也跳得有模有樣。

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佐藤大樹（左起）、AKIRA、TAKAHIRO、SHOKICHI、世界及橘KENCHI、NESMITH表演超精彩。（LDH愛夢悅提供）

AKIRA很開心和團員再次回到第二個故鄉，NESMITH被台粉的熱情嚇到，直呼：「說什麼都尖叫耶，好開心。」世界則是大讚「水水水」，讓全場粉絲尖叫連連。

放浪兄弟超級寵粉，7人特別準備禮物送給台粉，現場千人必須答對問題，「最懂放浪」的人才能獲得禮物，最後選出21名粉絲。其中一名AKIRA的女粉絲帶著7歲台日混血兒子一起上台，卻沒能抽中禮物，AKIRA竟當場摘下脖子上的項鍊給小男孩戴上，甚至將他抱起合照，父愛爆棚，讓全場羨慕不已。

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