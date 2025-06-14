悲慘世界震撼登台 歌劇魅力穿越時空

《悲慘世界》40周年紀念版音樂會昨舉行記者會，演員們穿上完整戲服，演出兩首經典曲目，獲得熱烈掌聲。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕全球矚目的《悲慘世界》40周年紀念版音樂會世界巡演，前天在台北國家戲劇院盛大開演，首場即座無虛席，展現驚人號召力。駐團導演和5位演員昨現身彩排記者會，現場演出兩首經典曲目震撼全場。

這齣經典音樂劇首度來台，以原班英國製作團隊、超過110位演員與樂手、超過120噸舞台設備與300件戲服的磅礡陣容，重現法國文學鉅作的史詩氛圍。飾演芳婷的露西瓊絲昨以動人情感詮釋《I Dreamed a Dream》，接續全體演員合唱《One Day More》，演員們更穿著劇中完整戲服登場，歌聲與戲劇張力帶領觀眾穿越19紀法國歷史。

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音樂劇《悲慘世界》40周年紀念音樂會版被譽為「重獲新生的史詩級鉅作」，目前已在全球超過15個地區演出，獲得熱烈好評。即日起至7月6日率先於台北國家戲劇院演出，7月10至27日移軍高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，台北場次僅剩少量票券，購票請洽OPENTIX，高雄場次購票請洽寬宏售票。

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