伍佰7度轟蛋霸氣宣布3大改變 連嗨3天吸金8250萬

伍佰唱到《Last Dance》，重現充滿魔性的電流舞蹈。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕搖滾天王伍佰第七度攻蛋，舉辦「Rock Star 2」世界巡迴演唱會，昨晚霸氣宣布未來巡演的三大重要改變，他說：「以後我的演唱會不會再有別的名字，都是『Rock Star』，只會用數字來分別。」還有巡演要以酷為原則，最後喊話：「這是我們的演唱會，不是我的，我沒有特別來賓，你們都是我的特別來賓。」引爆滿場尖叫。

伍佰第七度攻蛋，霸氣宣布以後演唱會不會有別的名字。（記者胡舜翔攝）

伍佰出道邁入第35年，與China Blue組團也長達33年之久，而他的團員從未更換，攜手展開第15套的全新大型巡演「Rock Star 2」，場次已經安排到到2027年，排定超過80場的演出，聲勢驚人。

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開場在《我是老大》序曲之後，伍佰&China Blue以剪影的方式亮相，復刻1999年「真世界」演唱會的開場，接著帶來《上癮了》、《風火》、《黃色月亮》等經典歌曲。

回到熟悉的台北，伍佰心情超嗨，他擦完汗後向滿場觀眾打招呼，「大家晚安，你們搶到票啦，這已經贏一半了？怎麼搶的啊？」昨起他連唱3天，3.3萬張門票秒殺，吸金台幣8250萬元。

伍佰接著談到：「你們要來唱歌給我聽，這演唱會不一樣喔，我跟你講。」緊接著帶來《淚橋》、《Last Dance》，成功讓滿場歌迷跟著大合唱。

有趣的是，搖滾天王唱到耳熟能詳的《Last Dance》時，一邊重現觸電的魔性舞步，一邊指揮歌迷跟著大合唱，氣氛超嗨。當伍佰唱到「明天之後不知道面前的妳是否依然愛我」的歌詞時，萬名歌迷高喊「愛」，他又忍不住笑回：「真的嗎？你們不是剛好搶到票，不要騙我 ，我很脆弱。」

演唱會下半場由悠揚的管樂四重奏演奏《夏夜晚風》，接著伍佰帶來《彩虹》、《白鴿》及《樹風》，唱完後說道：「成功是什麼？我認為，只要你還在做你正在做的事，無論是千瘡百孔、傷痕累累、你還堅持地走下去，亳不退讓的做你要做的事，那就是成功了。」場面突然變得有些感性。

伍佰重現多首招牌夯曲，當《浪人情歌》、《挪威的森林》及《夢醒時分》等歌曲的音樂一下，天王只要開口唱第一句，全場都能跟著大聲唱和，震撼歌聲也成了巡演的名場面。

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