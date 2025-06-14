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周丹薇自喻「瓊瑤老女郎」 李千娜接棒林青霞壓力山大

李千娜（左起）、林雨宣和郎祖筠、周丹薇、湯志偉合作瓊瑤小說改編的舞台劇《你的故事我的夢》。（記者陳奕全攝）李千娜（左起）、林雨宣和郎祖筠、周丹薇、湯志偉合作瓊瑤小說改編的舞台劇《你的故事我的夢》。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李千娜、林雨宣和周丹薇等人昨出席舞台劇《你的故事我的夢》，該劇改編自瓊瑤兩本小說《窗外》和《一簾幽夢》，由郎祖筠擔任導演，周丹薇過去兩度與瓊瑤的電影、戲劇擦身而過，68歲的她這回終於參與瓊瑤作品，打趣稱：「沒想到60歲後還有機會能參與，註定是瓊瑤『老』女郎。」

孟耿如在5月20日傳出和黃子佼5年婚姻已斷，周丹薇身為孟耿如的乾媽，免不了被問及乾女兒現況，她坦言看了新聞才得知孟耿如離婚，「每個人在這樣狀況下都希望得到安靜跟平靜，我知道她的心情，我想這段時間她會喜歡安靜，所以沒有去打擾她。」

此外，李千娜詮釋《窗外》的「江雁容」，過去林青霞曾演出一樣的角色，讓李千娜壓力很大，但她自認私下也是敢愛敢恨的人，「會追求自己愛情、想要的自由。」

而導演郎祖筠透露20年前就想把瓊瑤劇本搬上舞台，瓊瑤卻擔憂：「哎呀，我沒碰過舞台劇啊，萬一不上桌了（意指上不了檯面）怎麼辦？」婉拒了她；沒想到瓊瑤媳婦何琇瓊近日又找上郎祖筠，把兩本書結合成一個劇本，郎祖筠笑說：「我覺得真的是一場夢，跟這故事的開頭不謀而合！」

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