《大熱門》轉型 吳宗憲放話「一統天下」

陳漢典（左起）、吳宗憲、Lulu宣布節目轉型，未來將移至週末時段播出。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、陳漢典、Lulu主持《綜藝大熱門》12年，昨舉辦記者會宣布將轉型升級，節目名稱改為《超級大熱門》，時段則將移至週末播出，雖然確切時段還有待公布，但可能將對打白冰冰、胡瓜、康康等人，對此，吳宗憲自信表示，他算是從以前到現在「唯一一統天下的人！」

進軍週末黃金八點 對陣白冰冰、胡瓜老神在在

吳宗憲宣布節目將改名為《超級大熱門》，節目長度變為兩小時，內容涵蓋說學逗唱等多元形式，並將增加他擅長的歌廳秀單元。然而假日黃金八點時段向來是收視戰場，吳宗憲則提到以前紅極一時的「週六晚八」節目《玫瑰之夜》也是被他的《我猜我猜我猜猜猜》略勝一籌，對未來進軍黃金時段老神在在。

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吳宗憲多年來常把「引退」掛嘴邊，近年重心確實也都放在副業上，7、8月還有新的工廠要開，《大熱門》每次錄影都到凌晨，加上外景《綜藝玩很大》，吳宗憲自曝在外景8天就中暑2天，還常常過敏，坦言每天都想要淡出（演藝圈），「但這些兄弟姐妹，這也是我人生的家，我一定要在這裡面把自己能做到的都做到。」

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