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娛樂 最新消息

《人物專訪》葛靜文讚台灣民主 喊踹爆川普

導演葛靜文再度來台宣傳《看不見的國家》，分享訪問前總統蔡英文的珍貴經驗。（記者胡舜翔攝）導演葛靜文再度來台宣傳《看不見的國家》，分享訪問前總統蔡英文的珍貴經驗。（記者胡舜翔攝）

記者許世穎／專訪

美國導演葛靜文執導紀錄片《看不見的國家》，聚焦台灣前總統蔡英文8年任期內的民主實踐，呈現她如何面對並因應中國軍事威脅與國際孤立。近日葛靜文再度來台宣傳，接受專訪時分享長達數年的拍攝歷程，及進入總統官邸、近距離訪問台灣首位女性總統的珍貴經驗。

拍攝起點可追溯至2016年總統大選，葛靜文當時因蔡英文勝選成為台灣首位女總統而受到啟發，隨後與製片人馮賢賢共同提案，向總統府爭取拍攝許可，過程耗時逾1年。她回憶：「這整個過程就是等待、等待，然後突然間『快！趕快準備好！』」

葛靜文數度來台拍攝，也曾進入總統官邸，更感受到台灣對民主的認真態度。片中也捕捉不少總統日常，包括被自家貓咪打斷訪問、搬家具紓壓；同時也納入2016年選前的周子瑜道歉事件，象徵中國對台言論的壓迫。葛靜文說周子瑜經歷的一切太不公平了，「而蔡總統為她發聲，我覺得非常令人敬佩。」

紀錄片《看不見的國家》史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文（前），展現她的不同面貌。（海鵬提供）紀錄片《看不見的國家》史無前例獲准近距離貼身採訪蔡英文（前），展現她的不同面貌。（海鵬提供）

她強調，電影並非為蔡英文個人造像，而是展現台灣面對國際壓力仍堅守民主價值，「很多人可能不是蔡總統的支持者，但他們關心台灣，這部片講的是更大的議題。」更坦言若非蔡英文當選，這部片可能無法誕生，並對同年美國錯失選出女性總統感到遺憾：「2016年台灣證明了自己是個成熟的民主國家，而美國卻倒退了。」

此行來台之際，洛杉磯正爆發抗議鎮壓事件，令葛靜文感觸良多：「這場正在發酵的衝突，使我此行的意義愈發深刻。」談及川普再次崛起，她毫不掩飾地說：「你是說我有沒有幻想過踢他的蛋蛋跟臉？有啊，我真的有。來啊，川普！我會把你打趴！」並補上一句：「當然，那只是我個人的幻想。但如果他真的敢怎樣，我知道我會站出來反抗。」《看不見的國家》已在台上映。

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