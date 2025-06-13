《人物專訪》潘儀君重回60年代 戲如人生單身有理

潘儀君對母親「又愛又恨」，間接導致她不願成為人母。（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

電影《搜查瑠公圳》背景設定在1960年代的台灣，時代很貼近潘儀君的童年，她與角色趙夫人一樣住在日式平房，接這部戲是對小時候的追憶，也是打動她暌違8年再次演出電影的契機。

朱軒洋（中）與張世在《搜查瑠公圳》中關係緊張，潘儀君飾演的母親則是他的浮木。（伯樂影業提供）

潘儀君在劇中飾演的趙夫人，是一位溫柔又堅定的母親，也是個內外兼顧的重要角色，她在家中既要照顧將軍丈夫張世，也要教養兒子朱軒洋，展現女性堅韌的一面。

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談到角色時，潘儀君想起自己的母親，形容媽媽好強又任性，不諱言過去對母親心中有怨，因為潘儀君是家中老么，與媽媽年紀差很多，有時候媽媽連她讀幾年級都不知道。而晚年母親病痛纏身，一個禮拜要洗腎3次，醫師提醒不要再喝水，母親卻以死相逼，讓潘儀君十分生氣，不理解為何媽媽如此不聽話。

隨著年紀增長，潘儀君越來越能懂得母親的心情，「她的心態很簡單，就是剩下多少時間，妳要我不能做想做的事情，疼痛之餘，心理上還不能獲得滿足，那我活著的意義是什麼？」她自認當時太年輕，如今才慢慢明白。

這樣複雜的母女關係是間接導致她不婚不生的原因，55歲的她單身將近10年，比起轟轟烈烈的愛情，更希望一個人自由自在。潘儀君有感而發，人過中年後才體悟到「安全感來自自己」，更想追求心靈的富足，也笑說「想到談戀愛之後的相處，就覺得好累喔！」一席話使人噴笑。《搜查瑠公圳》已在台上映。

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