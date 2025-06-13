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娛樂 最新消息

小薰3個月激瘦7公斤 高蕾雅醉後冷藏愛貓

小薰（右起）、林慶台、李宣榕、高蕾雅演出大愛新戲《假日到山裏來看你》。（大愛提供）小薰（右起）、林慶台、李宣榕、高蕾雅演出大愛新戲《假日到山裏來看你》。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小薰」黃瀞怡、高蕾雅、林慶台、李宣榕昨出席大愛新戲《假日到山裏來看你》媒體茶敘。小薰以激瘦身形現身，因服用代謝輔助品，3個月狂瘦7公斤至48公斤，連男友鄭人碩都驚呼：「抱起來好瘦！」劇中演出二寶媽的她，暫不考慮生小孩，笑說：「怕下盤變XL」。

高蕾雅首場戲便是醉醺醺被老闆辭退，她自揭剛上台北駐唱時被老闆辱罵「唱得難聽又長得醜」，從此靠酒精壯膽上台，酗酒長達一年。某次酒後失控，她竟把愛貓冰進冰箱，所幸姊姊高慧君及時發現，痛罵她一頓，高蕾雅才清醒從混亂邊緣抽身。

64歲林慶台演出原民耆老「柿子爺爺」，在部落裡守護下一代。戲外他力行傳統狩獵，前天才剛設陷阱捉捕山豬，過程不慎遭鐮刀割傷，為了趕宣傳行程，一早到診所處理10公分的傷口。令人驚喜的是，李宣榕現場自爆與林慶台是舅姪，兩親戚相見歡。她這次演出十寶媽，透露外婆也生十胎，讓她得以借鏡，「我媽是家裡最小的，外婆以前還說自己是在田裡生的，臍帶直接用鐮刀割掉。」

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