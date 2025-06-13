SJ攻大巨蛋迎20週年 希澈回歸9帥同台

Super Junior將在11月首度登上大巨蛋，成員希澈（右三）預計也會現身。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流帝王Super Junior今年迎來出道20週年，昨正式宣布，「SUPER SHOW 10」將在11月15、16日登上台北大巨蛋，明年1月24日則在高雄巨蛋演出。

SJ寵台灣「老婆」出名，別具意義的20週年演唱會，一口氣在台灣舉辦3場演唱會，更是SJ首次站上台北大巨蛋。去年他們就預告，成員希澈將會重返舞台，如今SJ將以9人體制帶來完整演出，令粉絲相當期待。此外，小分隊D&E前天也宣布，將在8月3日為中信兄弟K歌主題日開球兼表演，不愧是「灶咖男團」，今年又是滿滿的SJ。

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大勢韓星紛紛來台，10月先迎來BLACKPINK，11月除了有SJ之外，隔週又將迎來出道10年首次來台的TWICE，預計將嗨翻高雄世運主場館，台灣會相當熱鬧。BLACKPINK門票在昨天上午全面開賣，兩天約10萬張票立刻被秒殺，可見4美的超強魅力。

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