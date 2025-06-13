金泰希仙氣登台 許願帶RAIN和女兒同行旅遊

金泰希相隔13年訪台，對寶島印象很好，大讚變得愈來愈美。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國「第一天然美女」金泰希時隔13年為代言訪寶島，昨一襲淺藍紗質高衩禮服優雅亮相，露出一雙大長腿，仙氣爆表！她在高分貝歡呼聲中登場，全場嘉賓拿起手機、相機捕捉女神風采，凍齡美貌羨煞眾人。

金泰希一開口向大家問好，就獲主持人大讚連聲音都美，她說上次來台是為宣傳韓劇《我的公主》，只是當時因為要美美亮相，無法吃太飽，透露私下很愛甜食。

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由於台灣美食多，金泰希說來台看到餐廳都想吃吃喝喝，印象最深是珍珠奶茶；至於來台印象，她說種滿樹的街道、建築物變得新穎，路也變寬敞，大讚台灣變得愈來愈美，印象非常好。

吃貨上身的金泰希透露記者會前一天吃了火焰烤鴨、小菜，發覺食物偏清淡，認為台灣食物對美容是很好的；她更忍不住說「昨天本來很想吃很多，但忍住了」，強調上鏡頭前不吃鹹的、油膩的食物。

金泰希此行為醫美代言站台，特別點名曾代言同品牌的「最美歐巴桑」陳美鳳，笑說對她印象深刻，主持人用台語誇她也是「尚水（最美）」的金泰希，讓她笑著直說謝謝。

金泰希和「亞洲天王」RAIN結婚8年，育有兩女，近年多半專注家庭，「現在要做許多家務事，又要育兒，平常沒拍戲時也有很多事要做。」活動尾聲，她不忘許願下次要把家人都帶上，希望更常來台灣旅遊，並俏皮喊話：「以後在街上遇到我，記得跟我打招呼喔。」

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