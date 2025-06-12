翁倩玉高流開唱 預告末代大型巡演

翁倩玉（左）將在高流開唱，周思潔現身站台期待合作。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕翁倩玉8月2日將在高雄流行音樂中心開唱，75歲的她昨天出席記者會，鬆口這會是她最後一次的大型巡演，招認上次在台北開唱，換裝時累到快昏倒，回到日本後休息一個禮拜體力才復原。

翁倩玉談到：「回到日本感覺整個人呆了，魂都不知道去哪了，我就陪狗狗一起去外面散步，看看天空、呼吸大自然新鮮空氣。」而暑假她在高流開唱別具意義，原來高流正是她建築師哥哥翁祖模的設計作品。

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翁倩玉透露，先前高流剛落成，哥哥曾對她說：「希望妳能在這裡開唱」，如今高流啟用將滿4年，終於實現了夢想。昨天翁祖模特別錄製影片祝賀，感性談到：「高流是我一生最重要的作品之一，我們花了15年的時間完成，半個世紀過去，我們的夢想實現了。」

此外，周思潔昨天現身記者會站台，提到與前輩翁倩玉、白冰冰當年都曾在日本發展，一直很希望有機會能與翁倩玉合作；白冰冰忙著錄影無法出席，不忘錄製影片替翁倩玉打氣。

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