晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

翁倩玉高流開唱 預告末代大型巡演

翁倩玉（左）將在高流開唱，周思潔現身站台期待合作。（記者陳奕全攝）翁倩玉（左）將在高流開唱，周思潔現身站台期待合作。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕翁倩玉8月2日將在高雄流行音樂中心開唱，75歲的她昨天出席記者會，鬆口這會是她最後一次的大型巡演，招認上次在台北開唱，換裝時累到快昏倒，回到日本後休息一個禮拜體力才復原。

翁倩玉談到：「回到日本感覺整個人呆了，魂都不知道去哪了，我就陪狗狗一起去外面散步，看看天空、呼吸大自然新鮮空氣。」而暑假她在高流開唱別具意義，原來高流正是她建築師哥哥翁祖模的設計作品。

翁倩玉透露，先前高流剛落成，哥哥曾對她說：「希望妳能在這裡開唱」，如今高流啟用將滿4年，終於實現了夢想。昨天翁祖模特別錄製影片祝賀，感性談到：「高流是我一生最重要的作品之一，我們花了15年的時間完成，半個世紀過去，我們的夢想實現了。」

此外，周思潔昨天現身記者會站台，提到與前輩翁倩玉、白冰冰當年都曾在日本發展，一直很希望有機會能與翁倩玉合作；白冰冰忙著錄影無法出席，不忘錄製影片替翁倩玉打氣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中