白冰冰演歌秀 邀日本新舞踊大咖助陣

白冰冰（中）特別邀請胡蝶家元（右）與千鶴美扇在《超級冰冰Show》表演日本舞踊。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰積極經營Youtube節目《誠懇逗陣》，最新一集她分享《超級冰冰Show》幕後彩排內容，重金禮聘日本新舞踊「宗山流」的胡蝶家元和「千鶴流」二代目宗家千鶴美扇來為自己和蔡小虎的演歌秀助陣，白冰冰還透露：「我跟千鶴美扇有點淵源，她從小在台灣長大，是曉燕的兒時玩伴。」

白冰冰分享與千鶴美扇的相識機緣，白冰冰年輕時在日本出道，她的演歌連日本人都稱讚，因此她在秀場時期也常唱日本演歌，當時千鶴美扇的父母就是日本舞踊的舞者，從日本來台發展，白冰冰在一場大型的演歌秀中跟她的父母合作，建立好交情，因此千鶴美扇與年齡相仿的白曉燕從小就玩在一起。

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千鶴美扇這次收到白冰冰邀約爽快就答應，還請來師傅胡蝶家元一同表演，白冰冰也說千鶴美扇幫忙負擔了胡蝶宗元大部分的演出酬勞，「她感謝我過去支持她的父母，所以這次特別幫忙，請她的恩師來站台。」

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