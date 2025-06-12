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BTS退伍 Jimin胖10公斤 柾國面對鏡頭手抖

柾國（左）、Jimin昨退伍，兩人向在場媒體和粉絲行舉手禮。（翻攝自X）柾國（左）、Jimin昨退伍，兩人向在場媒體和粉絲行舉手禮。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團成員接力退伍，繼前天RM、V結束軍旅生涯後，昨輪到Jimin、柾國在京畿道漣川公立體育場舉行退伍儀式，現場湧入破百名ARMY（粉絲名）迎接，更有約千名粉絲圍在公司門口，足見成員高人氣。

Jimin感謝大家遠道而來，除了表示會做好準備，以更好的面貌展現給大家，也說軍隊真是個辛苦的地方，不過大家一起吃飯、睡覺，感情變得更好，並暖心說：「希望大家走在路上遇到軍人時，能以溫暖的話語問候他們。」

兩人昨午在粉絲交流平台開直播分享退伍心情，Jimin透露這段時間一直在保養身體，尤其一早凌晨5點開始跑步，想在出門前消水腫，自爆入伍後胖了10公斤，現在很努力減重。

柾國幽默表示很久沒在鏡頭前有些害羞，手還會發抖，「謝謝大家在這1年6個月等著我們，希望趕快回到舞台！」兩人皆表示BTS不會消失，會繼續做好音樂回報歌迷。

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