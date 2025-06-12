小布親駕F1賽車 興奮飆速 笑曝年輕一點會跨界賽車手

布萊德彼特帥氣現身《F1電影》墨西哥首映會以及粉絲活動。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－墨西哥連線報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導新片《F1電影》昨日在墨西哥舉辦國際記者會，導演率領主要演員「小布」布萊德彼特、達姆森伊卓瑞斯、凱瑞康頓及製片傑瑞米克雷納一同出席。小布形容該片是他數十年來的夢想，「我們非常驕傲，這部片既好玩又充滿感官衝擊，是導演喬精心打造的體驗。」

導演喬瑟夫柯辛斯基（左起）、達姆森伊卓瑞斯、凱瑞康頓、布萊德彼特、製片傑瑞米克雷納一同在墨西哥宣傳新片《F1電影》。（華納兄弟提供）

大讚賽車手 跨越時區承受5G過彎壓力

小布化身賽車手，找到一件幾乎像重新開始的事，充滿熱情。（華納兄弟提供）

小布透露，從影多年一直希望能拍攝賽車相關電影，但總因各種原因無法實現，「這次喬提出一個大膽構想，要我們深入整個賽季、實際坐進賽車裡，我完全不用思考就直接答應。」他感謝導演讓這段瘋狂的想法成真，並形容拍攝過程「一輩子難忘」。

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布萊德彼特在《F1電影》飾演資深賽車手，大秀好身材。

（華納兄弟提供）

身為F1死忠車迷，小布對於能親身駕駛F1賽車感到興奮又敬畏，「F1對我來說幾乎像是一種信仰，你以為自己坐在後座也能當賽車手，但實際上那種精準度太驚人了！」他大讚專業賽車手必須跨越時區、承受高達5G的過彎壓力，「那種下壓力的感覺，讓車子像黏在地上一樣，真的找不到任何東西可以比擬。」

拍攝《F1電影》 重拾創作熱情

至於拍攝過程是否幻想自己也能成為職業賽車手？小布笑說：「如果我年輕一點，我想我會走上那條路。」他說拍攝《F1電影》對他而言也帶來久違的創作熱情，「從影這麼久，能找到一件幾乎像重新開始的事，充滿熱情，帶給我前所未有的感覺，那真的是太美妙了。」

提到人生現階段的平靜與安全感，小布直言，「就是不管犯了什麼錯，你知道你可以從中學習，然後繼續前進。」他說到人生這個階段真正體會到，把自己交付出去是多麼重要，「交付給你所愛、也愛你的人，像是朋友、家人。從那裡開始，我們就能去創作、去實現，這其實是一個很簡單的公式。」《F1電影》將於6月25日在台上映。

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