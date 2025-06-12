看不見的國家上映 導演感性謝謝台灣人-葛靜文聞家鄉洛杉磯宵禁 脫口要搬來台

製片馮賢賢（左起）、立委吳沛憶、導演葛靜文、製片泰德霍普昨一同出席《看不見的國家》上映記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《看不見的國家》聚焦前總統蔡英文執政8年間民主實踐，美國導演葛靜文昨與製片老公泰德霍普、製片馮賢賢，以及片中受訪者之一立委吳沛憶一同出席台灣記者會，葛靜文感性表示，拍這部片是為了讓世界看見台灣，「最想對台灣人說的一句話，就是謝謝你們。」

紀錄片《看不見的國家》海報以台灣最高峰玉山為主體，聚焦台灣女性政治人物，創造女性崛起與歷史觀點交匯的形象。（海鵬提供）

啟程來台當天，葛靜文得知洛杉磯家鄉爆發國民兵部署與突襲非法移民行動，「我在飛機上13小時沒闔眼，腦中想的都是警車、軍隊與街頭抗爭，這次來台的意義因此更深。」她更在記者會上聽聞加州宣布宵禁後脫口而出：「我要搬來台灣了！」吳沛憶笑說可以陪她去看房子。

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從李登輝時代記錄 傳遞台灣民主價值

提到與台灣緣分，葛靜文回憶1995年首次來台求學，「李登輝當總統後，我就想應該用攝影機記錄他的就職典禮，因為台灣值得擁有自己的故事。」2016年她預感台灣可能選出第一位女性總統，再度來台拍攝選舉，也因此認識製片馮賢賢。

對照台美政局，葛靜文語帶感慨：「美國不幸選出那樣的總統，但我卻見證台灣出現一位非常好的領導人。」她盼透過這部片傳遞台灣的民主價值，「獨裁非常可怕，而民主為什麼重要，看看美國現在就知道。」被問到是否因拍攝該片曾遭威脅或抗議？她說：「目前很安全，但我大概不能再去中國、香港、澳門。」

原始素材量多達數百小時 聚焦受訪者

片中另一亮點人物—立委吳沛憶笑稱自己「可能是最好約的一位」，拍攝橫跨近十年，剛好記錄她從幕僚、議員到立委的歷程，她說：「這部片不只是記錄台灣的民主，也是讓女性角色被看見，許多年輕人看完都哭了。」

導演也透露素材量多達數百小時，甚至包含她大學時在台灣拍下的照片，「但我最後選擇聚焦受訪者，因為這是台灣的故事，不是我個人的。」《看不見的國家》將於明天（13日）在台上映。

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