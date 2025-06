韓賢光上月猝逝。(記者胡舜翔攝)

〔記者陽昕翰/台北報導〕資深音樂人韓賢光上月打羽球心臟驟停,搶救多日不治過世,享年67歲。韓賢光的親友昨天在台北舉辦追思音樂會,「哈林」庾澄慶露面送別老友;韓賢光的遺孀Gina致意時數度哽咽,強調未來會照顧好兩人的女兒,給她雙倍的愛。

對於韓賢光的猝逝,哈林表示非常震驚。(記者胡舜翔攝)

昨天包括哈林、黃韻玲、鄭怡、李建復、陳樂融、于冠華、殷正洋、潘越雲、康康、周治平等藝人出席追思會,康康心疼韓賢光的女兒還小,親自準備奠儀來到場,據悉金額約台幣5萬。

請繼續往下閱讀...

對於好友猝逝,哈林直說震撼、震驚,「同期的音樂人離開,對我來講壓力很大,除了心裡面的遺憾,也知道自己慢慢在面臨人生的過程。」致詞時也高呼:「Rock N roll Never Die, They Just Fade Away. (搖滾不死,他們只是消逝了)」與所有人共勉。

韓賢光的遺孀Gina在追思會感謝親友。(記者胡舜翔攝)

王力宏、林志炫錄音致意

金曲歌王王力宏出道時就跟韓賢光合作,他錄音致意前輩,提到韓賢光臉上總是堆滿笑容,就算他唱錯了,也只會笑著虧:「你又搞砸了!」

鄭怡淚灑追思會,稱韓賢光就像是哥哥。(記者陽昕翰攝)

鄭怡與韓賢光相識42年,昨天難過淚灑現場,受訪稱韓賢光就像是哥哥,「跟大家都很熟,因為他最沒有脾氣,很適合當團長。」韓賢光曾擔任過民歌20、民歌30、民歌40三場演唱會的音樂總監。

韓賢光愛徒優客李林昨雖未能現身音樂會,但林志炫特地拍攝一段影片,並獻唱《離人》,追思這位良師益友。

韓賢光遺孀Gina不忘安慰老公在天之靈,表示會獨自照顧好女兒,「在天上你就放心去找你的朋友,再度重拾你最愛的搖滾舞台。」

Gina更特別提到李驥、林志炫,永遠是韓賢光最驕傲的學生,「希望未來的日子裡,你們在不同的領域可以持續發光發熱。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法