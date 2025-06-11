林美秀拚台語歌后嚇哭 米希亞獲邀登金曲舞台

林美秀首次發片，就入圍本屆金曲獎的台語歌后。

（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、侯家瑜／台北報導〕林美秀跨足歌壇獲肯定，她以專輯《Lady Pum Pum》角逐本屆台語歌后，可惜當天已有舞台劇工作，敬業的她決定不出席典禮全力投入演出；金曲獎頒獎典禮將在28日登場，主辦單位公布首波表演嘉賓是日本歌姬「MISIA」米希亞。

米希亞暌違7年再度來台，將擔任今年金曲獎表演嘉賓。（台視提供）

在得知入圍金曲獎的當下，林美秀就被嚇哭，昨天受訪笑說：「其實專輯入圍後，又有更多人知道我發片，這對我來說這就是最大的肯定，比得獎更開心。」林美秀表示，老公張熙明始終鼓勵支持她發片，還有彭佳慧、許富凱等好友都已約她聚會慶功，透露未來還會繼續推出專輯。

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可惜的是，林美秀因為要演出舞台劇，確定無法出席金曲獎，「我擔心情緒轉換太大，我也不想讓劇團擔心，我的心與大家同在。」

林美秀曾是劉品言的旗下藝人，受訪談到劉品言閃婚晨翔且懷孕的好消息，喊話「一定要幸福」，聽聞對方也是姐弟戀，直呼年齡真的不是問題。

此外，金曲獎公布首波表演嘉賓，是暌違7年再度來台灣的日本歌姬米希亞，米希亞表示：「距離上一次在台灣演唱，已經是2018年6月的事了，原本預計在去年4月舉辦台灣演唱會，後來因為地震的關係而無法成行，這段時間我一直期待著能有機會把歌聲帶給大家。」

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