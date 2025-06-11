BTS接力退伍 21日全員回歸-RM嗨吹薩克斯風 V喊話帥氣返歌壇

「BTS」隊長RM（左）、V昨天退伍，兩人身穿軍服在韓國春川非軍事區域向韓媒及粉絲打招呼。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團本月將迎來全員退伍！隊長RM、V昨結束兵役，兩人身穿軍服在韓國春川非軍事區域向韓媒及粉絲打招呼，其中RM以薩克斯風吹奏《名偵探柯南》主題曲《Dynamite》，引來現場約200名粉絲放聲尖叫，氣氛超嗨。

RM（前）吹起薩克斯風帥氣登場，和V一起迎接光榮退伍。（翻攝自X）

RM以本名「金南俊」向大家致意，鬆口氣說「終於退伍了」，還說儘管年齡較大才入伍，面臨許多辛苦的事情，「但我也感受到在活動期間，有很多人代替我們保衛著國家。」向等待已久的ARMY（官方粉絲名）道謝。

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RM表示退伍後，最想盡快努力製作專輯，進行表演，一旁的V也表示贊同，並說：「入伍期間是我重新思考身體和心靈的時期，現在只想盡快回ARMY身邊。」承諾會以非常帥氣的舞台演出回歸歌壇。

兩人昨午透過IG分享心情，RM曬出軍裝四格照，展現俏皮一面，V則公開和男神宋江的合照，隔空喊話「辛苦啦」引來粉絲注意；至於成員JIMIN、柾國將於今天退伍，SUGA則是21日服完兵役，該團本月全員回歸，正式結束軍白期（因當兵造成的空白期）。

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