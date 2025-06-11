晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

BTS接力退伍 21日全員回歸-RM嗨吹薩克斯風 V喊話帥氣返歌壇

「BTS」隊長RM（左）、V昨天退伍，兩人身穿軍服在韓國春川非軍事區域向韓媒及粉絲打招呼。（翻攝自X）「BTS」隊長RM（左）、V昨天退伍，兩人身穿軍服在韓國春川非軍事區域向韓媒及粉絲打招呼。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團本月將迎來全員退伍！隊長RM、V昨結束兵役，兩人身穿軍服在韓國春川非軍事區域向韓媒及粉絲打招呼，其中RM以薩克斯風吹奏《名偵探柯南》主題曲《Dynamite》，引來現場約200名粉絲放聲尖叫，氣氛超嗨。

RM（前）吹起薩克斯風帥氣登場，和V一起迎接光榮退伍。（翻攝自X）RM（前）吹起薩克斯風帥氣登場，和V一起迎接光榮退伍。（翻攝自X）

RM以本名「金南俊」向大家致意，鬆口氣說「終於退伍了」，還說儘管年齡較大才入伍，面臨許多辛苦的事情，「但我也感受到在活動期間，有很多人代替我們保衛著國家。」向等待已久的ARMY（官方粉絲名）道謝。

RM表示退伍後，最想盡快努力製作專輯，進行表演，一旁的V也表示贊同，並說：「入伍期間是我重新思考身體和心靈的時期，現在只想盡快回ARMY身邊。」承諾會以非常帥氣的舞台演出回歸歌壇。

兩人昨午透過IG分享心情，RM曬出軍裝四格照，展現俏皮一面，V則公開和男神宋江的合照，隔空喊話「辛苦啦」引來粉絲注意；至於成員JIMIN、柾國將於今天退伍，SUGA則是21日服完兵役，該團本月全員回歸，正式結束軍白期（因當兵造成的空白期）。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中