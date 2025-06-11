李程彬有愛床戲爆觸雷 程予希不爽 經紀人與TVBS未否認擦槍走火

李程彬拍攝新戲《有愛我們床上談》時，被爆觸雷掀話題。（TVBS提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘迷你劇戲王李程彬與程予希日前殺青林心如製作的新戲《有愛我們床上談》，卻傳出李程彬拍床戲時誤觸程予希敏感部位，惹她不爽，氣到一度差點停拍，連製作人林心如都跳下來開會協調，導致這場激情戲壓到最後才拍。不只女生不開心，李程彬也爆出因此事火大，與劇組有心結，殺青酒後未繼續續攤。

程予希爆出拍攝新戲《有愛我們床上談》時，與男主角因為床戲鬧得不愉快。（TVBS提供）

對於這樣的消息，李程彬、程予希的經紀人以及製作方TVBS昨經過討論，口徑一致複製貼上回應，指出《有愛我們床上談》日前已殺青，「所有演員及劇組同仁皆盡心盡力專業完成，接下來將進入緊鑼密鼓的後製階段，謝謝大家關心」，回應可看出3方並未否認「擦槍走火」之事，但選擇在檯面上息事寧人。

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林心如擔任新戲《有愛我們床上談》製作人，在衝突爆發時跳下來居中協調拍攝時程。（TVBS提供）

而製作人林心如也婉轉表示這是一部難度相對高的劇種，「拍攝前做了很多準備工作，導演、演員與工作人員大家都非常辛苦，壓力也可想而知」，並未否認確實有此事發生。

然而近幾年台灣開始引進「親密指導」，據悉，「親密指導」在開拍前會和劇組、演員開會討論角色動作、情感細節，確認演員意願與身體界線；拍攝時會教導把動作先套好，安全措施備齊，並在現場盯著細節並清場，營造尊重與安心的工作氛圍，讓演員在說好的安全範圍及肢體觸碰界線內把「動作」做完。

《有愛我們床上談》這齣戲尺度不小，有許多激情戲，需要了解與協調，劇組也找來親密指導林微弋從旁協助，她曾參與電影《破浪男女》與影集《此時此刻》，這回卻意外「觸雷」，讓人費解，林微弋昨低調稱不方便回應，以劇組說法為主。

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