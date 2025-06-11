晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李程彬有愛床戲爆觸雷 程予希不爽 經紀人與TVBS未否認擦槍走火

李程彬拍攝新戲《有愛我們床上談》時，被爆觸雷掀話題。（TVBS提供）李程彬拍攝新戲《有愛我們床上談》時，被爆觸雷掀話題。（TVBS提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘迷你劇戲王李程彬與程予希日前殺青林心如製作的新戲《有愛我們床上談》，卻傳出李程彬拍床戲時誤觸程予希敏感部位，惹她不爽，氣到一度差點停拍，連製作人林心如都跳下來開會協調，導致這場激情戲壓到最後才拍。不只女生不開心，李程彬也爆出因此事火大，與劇組有心結，殺青酒後未繼續續攤。

程予希爆出拍攝新戲《有愛我們床上談》時，與男主角因為床戲鬧得不愉快。（TVBS提供）程予希爆出拍攝新戲《有愛我們床上談》時，與男主角因為床戲鬧得不愉快。（TVBS提供）

對於這樣的消息，李程彬、程予希的經紀人以及製作方TVBS昨經過討論，口徑一致複製貼上回應，指出《有愛我們床上談》日前已殺青，「所有演員及劇組同仁皆盡心盡力專業完成，接下來將進入緊鑼密鼓的後製階段，謝謝大家關心」，回應可看出3方並未否認「擦槍走火」之事，但選擇在檯面上息事寧人。

林心如擔任新戲《有愛我們床上談》製作人，在衝突爆發時跳下來居中協調拍攝時程。（TVBS提供）林心如擔任新戲《有愛我們床上談》製作人，在衝突爆發時跳下來居中協調拍攝時程。（TVBS提供）

而製作人林心如也婉轉表示這是一部難度相對高的劇種，「拍攝前做了很多準備工作，導演、演員與工作人員大家都非常辛苦，壓力也可想而知」，並未否認確實有此事發生。

然而近幾年台灣開始引進「親密指導」，據悉，「親密指導」在開拍前會和劇組、演員開會討論角色動作、情感細節，確認演員意願與身體界線；拍攝時會教導把動作先套好，安全措施備齊，並在現場盯著細節並清場，營造尊重與安心的工作氛圍，讓演員在說好的安全範圍及肢體觸碰界線內把「動作」做完。

《有愛我們床上談》這齣戲尺度不小，有許多激情戲，需要了解與協調，劇組也找來親密指導林微弋從旁協助，她曾參與電影《破浪男女》與影集《此時此刻》，這回卻意外「觸雷」，讓人費解，林微弋昨低調稱不方便回應，以劇組說法為主。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中