李炳憲洩《魷魚3》最終對決李政宰 導演黃東赫有意拍衍生劇

李政宰（圖）最終決鬥李炳憲，賣關子請大家拭目以待。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕韓國影集《魷魚遊戲》第三季昨在首爾宣傳，導演黃東赫率主角李政宰、李炳憲、任時完等逾10位演員出席。新遊戲登場為第三季亮點之一，包括預告曝光的跳繩、捉迷藏等，為戲迷帶來新鮮感。

李政宰飾演的成奇勳面臨摯友正倍死去，他說奇勳復仇目標明確，發誓要懲罰遊戲背後主使者，「至於最後會做出什麼決定，請大家鎖定播出後內容。」劇中和李政宰關係對立的李炳憲則透露，第三季會和成奇勳進行最終對決。

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李炳憲開心影集受到美國觀眾青睞。（Netflix提供）

李政宰說《魷魚遊戲》系列推出以來付出巨大努力，評價好壞交給觀眾，「第一、二季播出期間，我們不斷關注大家的反應，有些人可能覺得失望，但最終希望觀眾看得滿意。」

李炳憲分享每次拍攝結束都百感交集，回憶起赴美國宣傳的往事，「雖然我演過幾部好萊塢電影，但這次和韓國團隊合作，又看到美國粉絲熱情回應，讓我特別興奮。」

導演黃東赫坦言目前沒拍第四季的想法。（Netflix提供）

問到第三季結束，是否還有下一季？黃東赫坦言無新一季的想法，所有角色故事將在第三季完結，「不過未來有機會，也許會拍衍生劇」。《魷魚遊戲3》將於27日在Netflix獨家上線。

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