晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李炳憲洩《魷魚3》最終對決李政宰 導演黃東赫有意拍衍生劇

李政宰（圖）最終決鬥李炳憲，賣關子請大家拭目以待。（Netflix提供）李政宰（圖）最終決鬥李炳憲，賣關子請大家拭目以待。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕韓國影集《魷魚遊戲》第三季昨在首爾宣傳，導演黃東赫率主角李政宰、李炳憲、任時完等逾10位演員出席。新遊戲登場為第三季亮點之一，包括預告曝光的跳繩、捉迷藏等，為戲迷帶來新鮮感。

李政宰飾演的成奇勳面臨摯友正倍死去，他說奇勳復仇目標明確，發誓要懲罰遊戲背後主使者，「至於最後會做出什麼決定，請大家鎖定播出後內容。」劇中和李政宰關係對立的李炳憲則透露，第三季會和成奇勳進行最終對決。

李炳憲開心影集受到美國觀眾青睞。（Netflix提供）李炳憲開心影集受到美國觀眾青睞。（Netflix提供）

李政宰說《魷魚遊戲》系列推出以來付出巨大努力，評價好壞交給觀眾，「第一、二季播出期間，我們不斷關注大家的反應，有些人可能覺得失望，但最終希望觀眾看得滿意。」

李炳憲分享每次拍攝結束都百感交集，回憶起赴美國宣傳的往事，「雖然我演過幾部好萊塢電影，但這次和韓國團隊合作，又看到美國粉絲熱情回應，讓我特別興奮。」

導演黃東赫坦言目前沒拍第四季的想法。（Netflix提供）導演黃東赫坦言目前沒拍第四季的想法。（Netflix提供）

問到第三季結束，是否還有下一季？黃東赫坦言無新一季的想法，所有角色故事將在第三季完結，「不過未來有機會，也許會拍衍生劇」。《魷魚遊戲3》將於27日在Netflix獨家上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中