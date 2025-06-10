連晨翔熱戀劉品言半年 定情作曝光 媒人要當婚禮歌手

劉品言（左）和連晨翔的定情作《舊金山美容院》將在年底播出。（TVBS提供）

〔記者李紹綾、張釔泠／台北報導〕劉品言、連晨翔交往半年就攜手走入婚姻、家庭，喜訊獲眾人祝福，去年4月合作的TVBS影集《舊金山美容院》成為兩人的定情之作，也排定於年底播出。

兩人2022年合拍戴愛玲《不想聽見的歌》MV初識，劉品言招認當時覺得連晨翔「有點客套」，連晨翔則佩服她一鏡到底的實力。

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去年兩人合作影集《舊金山美容院》，角色為青梅竹馬，有不少親熱戲，劉品言起初和連晨翔完全沒火花，拍到一半兩人還自掏腰包去上雙人表演課，才慢慢找到節奏。

戲一殺青又各忙各的，直到後期配音時再次見面，兩人開始真正的熟起來。去年12月導演杜政哲生日聚會後，連晨翔終於鼓起勇氣對劉品言展開追求，兩人戲裡戲外終於同步上演幸福進行式。

戴愛玲預約當劉品言和連晨翔的婚禮歌手。（資料照）

戴愛玲意外成「媒人」，嗨喊：「真的非常開心，我的好姐妹找到另外一半，而且也有了小寶寶，假如他們宴客，我一定要去上台唱歌送給他們，不只是唱《對的人》，還要加碼唱當時讓他們結緣的那首歌！」

《舊金山美容院》導演杜政哲表示：「我是因為在戴愛玲MV中看到兩人的表演覺得很有火花，能促成這段佳話非常替他們開心，也覺得自己眼光很好選那麼速配的男女主角。」

製作人戴天易也提到，原本想找章廣辰與劉品言延續《華燈初上》的配對，但後來決定找連晨翔演出，他稱：「我們三部作品給言言配搭三位男主角，終於在這部完成這個任務。」

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