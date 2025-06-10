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丁噹報喜11月4度轟蛋 享受約會愛情要有空間感

丁噹計畫第4度攻蛋，回顧過去演出有笑有淚，感觸很多。（記者潘少棠攝）丁噹計畫第4度攻蛋，回顧過去演出有笑有淚，感觸很多。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹出道快18年，11月15、16日將第4度登上台北小巨蛋舉辦「夜遊 A Night Tour」演唱會，昨回顧過去三次在小巨蛋的演唱會畫面，回憶湧現淚灑舞台。

14年前丁噹首次攻蛋舉辦「歌舞線上」巡演，難忘師兄給她的穩定力量，她說：「阿信牽著我到舞台後準備，我沒上台已經哭花了。」

丁噹談到，這18年來唱很多愛情的歌，也有很多觸動，但她自認從小缺乏愛，「我13歲時父母離婚，讓我沒有安全感，對愛情沒那麼相信，但唱這麼多歌曲，再也不需要說沒有安全感，我自己就是愛！」

媒體關切丁噹的感情狀態，她說：「現在有很多異性好朋友，享受約會這件事。」也提到現在願意相信愛情，「現在像一朵花，等待綻放。」並談到：「我覺得愛情不是我的全部，要有空間感。」

丁噹也透露，20多歲剛出道時曾經有交往6年，可以論及婚嫁的對象，問到分手原因，她說：「沒有安全感，對方沒給到，自己內在也有課題要做。」

談到現在的擇友條件，丁噹笑說年齡部分可以放寬，20到50歲之間都可以，「期待未來可以手牽手走一輩子。」她也提到感情觀：「不要愛得很窒息，鎖住彼此好辛苦。」

丁噹「夜遊」小巨蛋加場門票可透過拓元售票系統購票，她也請粉絲到社群留言投票「最愛前五首」，希望屆時都能唱到歌迷心中的愛歌。

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