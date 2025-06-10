江蕙寵粉開金口 8月小巨蛋加3場

江蕙積極準備演唱會，開心宣布台北小巨蛋再加開3場演出。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙即將回歸她最愛的舞台，7月11日至9月1日期間在高雄巨蛋和台北小巨蛋舉辦20場演唱會，由於太多歌迷搶不到票，不斷敲碗加場，經多方討論與評估後，確定將在小巨蛋再加開3場，同樣將採實名制購票。

江蕙演唱會門票一票難求，主辦單位寬宏藝術表示，當初江蕙實名制登記總票數突破260萬張，20場門票全部售罄，由於太多歌迷以私訊反映根本抽不到票，渴求加場聲音不斷，寬宏宣布8月13、20、27日將在小巨蛋再開3場，時間點剛好都是週三。

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演唱會進入倒數一個月，江蕙目前緊鑼密鼓排練中，投入練團綵排，回到家中仍絲毫不敢鬆懈，把握時間練唱。此次演唱會，江蕙從企劃、內容編排、舞台設計到妝髮服裝，每個環節皆親自參與討論，對於每個細節都以最高標準來要求。

江蕙唱過許多膾炙人口的歌曲，《家後》、《落雨聲》、《酒後的心聲》皆是歌迷K歌最愛，這次北高開唱曲目選擇上是否難以抉擇？據了解，這次演唱會每個環節江蕙皆非常重視，從演唱會製作再到歌單，她和團隊都討論了許久，因為真的有太多歌曲都想唱，但終究要取捨，所以很燒腦，目前歌單已經大致底定，有信心會獻上讓大家滿意的歌單。

小巨蛋3場加場門票將於6月17日上午11點開賣，實名制詳情與規則可參考寬宏售票系統，購票資訊也可至寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商查詢。

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