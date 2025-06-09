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娛樂 最新消息

樂天三本柱學中文 河智媛蔬菜變香菜

禹洙漢（左起）、河智媛和廉世彬現身Fun Girls見面會，分享學中文的心路歷程。（記者潘少棠攝）禹洙漢（左起）、河智媛和廉世彬現身Fun Girls見面會，分享學中文的心路歷程。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕韓國樂天啦啦隊「三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬昨驚喜現身ATT原創女團「Fun Girls」見面會，吸引眾多粉絲到場支持，三人不僅展現親切魅力，更分享學中文所發生的趣事。

河智媛自爆學中文時曾鬧出笑話，「有一次我想說『我要蔬菜』，結果不小心講成『我要香菜』。」她也透露平常的學習方式，是靠中文課和與其他樂天女孩聊天。

三人日前於「FUSO動紫趴」挑戰五月天歌曲《OAOA》，是她們首次在球場演唱中文歌。禹洙漢表示：「我們是因為這首歌才知道五月天，歌詞真的很難，但我們很認真練習。」廉世彬也笑說學中文時特別注意聲調，並以中文自我介紹：「很高興見到大家，我肚子餓了。」

首次參加公開活動，Fun Girls激動表示：「三位都超漂亮，真的太開心了！」被問及新人時期的建議，河智媛淡然一笑說：「雖然記不太清剛出道的心情，但我知道，我不會忘記初心。」

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