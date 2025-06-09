68歲謝玲玲獲博士學位 兒女皆學霸

文化大學頒授謝玲玲名譽博士，肯定其多元貢獻。

（台灣優質生命協會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕謝玲玲8歲主演電影《婉君表妹》即一舉成名，榮獲第四屆金馬獎最佳童星獎。身為中國文化大學戲劇系傑出校友的謝玲玲，日前獲文大頒發名譽文學博士學位，表彰其在影視、教育、公益及商界的傑出貢獻。

謝玲玲（前排左）單親帶大5個子女，子女也多有碩博士，前婆婆（前排中）也力挺她。（謝玲玲提供）

68歲的謝玲玲是1960年代台灣影壇最耀眼的童星之一，後來走紅於戲劇圈，也主持過電視節目。1980年她與香港富二代林建岳結婚，自此息影。婚後的林建岳緋聞不斷，甚至為追求王祖賢而提出離婚，深受公婆喜愛的謝玲玲，最後由林家二老拍板給了4億贍養費，創下當時紀錄。離婚後的謝玲玲，獨自帶大5個兒女，並轉戰香港商界，憑房地產投資闖出一片天，成功轉型為女企業家。

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多年來她長期投入公益，擔任台灣優質生命協會榮譽理事長，透過畫展義賣如「蕙質蘭心畫展」等活動，幫助逾六千位弱勢族群。2019年獲Taiwan Tatler「慈善貢獻獎」，並被港安醫院選為十大傑出女性。

謝玲玲日前接受本報專訪，曾透露離婚後，很怕人家說她是單親媽媽不會教小孩，所以對子女的學業、品德要求很高。5個子女中有兩位博士，一位雙碩士、一位碩士。好學的謝玲玲說，兒女唸到博士，她也想跟兒女一樣拿博士，如今也如願獲頒名譽博士學位。

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