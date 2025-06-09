Min辦婚禮眾星雲集 Miss A獨缺秀智

Miss A的隊長Min（中）舉行婚禮，Jia（左）、Fei受邀出席，展現不變的好交情。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團Miss A的隊長Min在前天完婚，中國籍隊友Fei（王霏霏）、Jia（孟佳）都到韓國力挺好友，出道超過15年，感情依舊。Jia開心能見證Min人生中重要的時刻，Fei不但大讚Min是最美新娘，還告白「我愛妳」，盼她要幸福。

Fei（前排右起）、Jia，Amber（後排右起）、玉澤演、張祐榮一同參加Min的大喜之日。（翻攝自微博）

Min前天於首爾舉行婚禮，現場眾星雲集，JYP同門的Wonder Girls的先藝、2PM的玉澤演都盛裝出席，2AM不但獻唱祝歌，趙權還第三度接到捧花，現場歡笑聲不斷。

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只是同為Miss A的秀智始終未對Min結婚一事表態，還有網友到秀智IG詢問「為什麼沒參加婚禮」，實在有些尷尬。過去秀智一人廣告代言、電視劇接不完，人氣高出其他人一大截，導致團體頻爆出不合傳言，最後成員各自飛的結果也不讓外界意外。

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