彭佳慧「 4度攻蛋」化身雪白女神辣爆─媽祖台下坐鎮 嗨尬JJ沒在怕

彭佳慧（左）與游鴻明合唱《夫妻臉》。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后彭佳慧昨晚在小巨蛋舉辦「一路這樣愛過來」演唱會，對於強碰在大巨蛋開唱的歌王林俊傑，忍不住飆喊「靠X」，打趣：「我要怎樣跟林俊傑比拚。」歌后力邀許久不見的游鴻明合唱《夫妻臉》，原本以為從未在大型舞台演唱，結果被游鴻明當眾嗆聲：「妳頭殼壞掉嗎？」原來早在17年前就合唱過，笑翻全場。

有鐵粉請來媽祖坐鎮觀眾席，觀眾瘋狂搶拍。（記者胡舜翔攝）

罕露修長美腿寵粉 K歌金曲連發

彭佳慧身穿雪白裙裝，帶來經典情歌串燒。（記者胡舜翔攝）

彭佳慧4度攻蛋，本次演唱會從舞台設計、曲目、視訊動畫皆與「愛」緊緊相連，開場她身穿「雪白積雨（淚）雲裙裝」，配戴水鑽頭飾，以雪白短裙秀出修長美腿，選唱新歌《總有一首歌會提醒我愛你》。

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緊接著彭佳慧帶來經典情歌串燒，重現《舊夢》、《聽說愛情回來過》、《愛到無路可退》等K歌金曲。

彭佳慧一度唱到喊「God！很難唱」，原來是衣服超緊不太好換氣，所以不能太興奮。她這次在造型大突破，透露穿了出道至今穿過最短的裙子，不忘提醒前5排的觀眾要選對角度拍攝，「不要做成長輩圖傳在Line群。」

揪「游鴻明」甜唱夫妻臉 加碼開放點歌

許久未在台灣演出的游鴻明，驚喜擔任嘉賓，彭佳慧開心表示：「我們在2006年左右，一起錄了這首《夫妻臉》，今晚在現場的朋友，如果曾來過我們舉辦的『呼彭喚游』演唱會，一定會非常感動吧。」明年彭佳慧出道就要滿30年，寵粉的她加碼開放點歌環節，讓大家聽好聽滿，「要讓大家笑咪咪的回家。」

演唱會上，還有歌迷請來一尊媽祖神像坐鎮搖滾區的觀眾席，吸引粉絲搶拍。

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