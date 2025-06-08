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娛樂 最新消息

吳姍儒接棒《一字千金》怕比較 笑認中文僅國中畢業程度

吳姍儒主持《一字千金》認緊張，笑說中文程度只有國中畢業。（記者陳奕全攝）吳姍儒主持《一字千金》認緊張，笑說中文程度只有國中畢業。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒接棒曾國城主持10年的經典節目《一字千金》，昨出席節目記者會，受訪時直呼很緊張又興奮，坦言擔心被比較。

而日前傳言吳姍儒有意再接下《11點熱吵店》的Melody位置，據說吳宗憲還打電話去電視台引薦等，不過當時吳宗憲火大闢謠沒有此事，吳姍儒也直呼是假消息、完全沒有這件事，她無奈表示：「不知道為什麼大家都覺得他可以隻手遮天。」

吳姍儒14歲就到美國留學，坦言中文功力只有國中畢業的程度，之後會一邊主持一邊學習。提到沒有特別與曾國城交換意見，也說吳宗憲同樣沒多表示，不過如果未來吳宗憲跟弟弟鹿希派一起上節目應該會很有趣。

吳姍儒目前握有節目《萌寵明星粗乃玩》及代班《小姐不熙娣》，她主持的《Talk Talk秀台語》第二季也將開播，再加上《一字千金》共有4四個節目，還透露仍有在籌備中的，既要忙工作還要照顧小孩，她形容自己現在是「頭殼冒著燒」，對於之前爆出她有意接《熱吵店》，她說早在Melody請辭前就有接到電話，但自己真的很忙，當時就已經先拒絕。

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