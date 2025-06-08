（金馬名導性騷擾後輩）蕭雅全道歉宣布停工說再見 陳蔚爾沉澱後再發文回應

導演蕭雅全被控性騷擾後沉寂一天，昨天正式道歉，並宣布停工。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者許世穎／台北報導〕以《老狐狸》拿下金馬獎最佳導演的蕭雅全，前天被導演陳蔚爾在社群媒體發表長文控訴對她進行性騷擾。他神隱一天，昨在粉絲專頁正式道歉，除了宣布停工，並表示「珍重再見」。

蕭雅全文中寫道，看到陳蔚爾的發文，無論當時如何解讀，他的行為讓她承受壓力與痛苦，「我很難堪也沒有藉口，我對陳蔚爾導演與我的家人道歉。」更對因自己的私慾造成傷害的家人、朋友、工作夥伴，以及看到發文感到憤怒、失望、不舒服的社會大眾道歉，「我很抱歉，對不起。」

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最後蕭雅全提到，因為他的因素而讓其他工作者遭受波及、否定及蒙羞，覺得愧疚，因此將停止所有工作，並與合作團隊溝通，妥善交接與處理後續事宜。「謝謝大家曾經的喜愛，讓大家失望了，非常慚愧，珍重再見。」

導演陳蔚爾表示有看到蕭雅全的道歉文，但需要時間沉澱再回覆。（翻攝自臉書）

陳蔚爾前天接受本報訪問時透露，決定公開是因為知道不只她一人受害，更感嘆和蕭雅全在立足點上本就不公平。昨則透露有看到蕭雅全的道歉文，但需要時間沉澱，會再有正式的回覆發文，「整理好情緒會再發文回應，謝謝大家的在乎和關心。」

至於蕭雅全的道歉文也掀起網友熱議，雖仍有人力挺，但也有人對他說「珍重再見」表示「慢走不見」。他前天下午接到本報記者電話時表示尚未看到貼文，要先了解狀況，之後便未再接聽；昨發完道歉文後仍未接電話也沒回應。

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